学校や仕事などで忙しい毎日。ちょっとしたクイズで息抜きしてみませんか？今回は、隙間時間でできる略語クイズをご紹介します！「スパモス」はなんの略語？「スパモス」はなんの略か知っていますか？モスバーガーのメニューです！あなたは正解がわかりましたか？正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。果たして、正解は？正解は「スパイシーモスバーガー」を略した言葉でした！スパモスとは、日本発祥のハンバ