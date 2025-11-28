香港で発生した大規模火災事故により死傷者が続出し、甚大な人的被害が生じているなか、韓国の大手芸能事務所やK-POPスターたちも相次いで寄付を行い、支援の手を差し伸べている。【注目】“明るい表情”は禁止…授賞式「MAMA」開催へ香港北部・大埔地域の高層マンション団地「Wang Fuk Court」では11月26日（現地時間）、大規模な火災が発生した。火災による死者は、28日午前6時38分時点で94人に上ると集計されている。死傷者が増