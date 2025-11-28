「キレイになりたくて大金を払ったのに」「もう誰にも会いたくない」--。【手術前→手術後】人中（鼻と唇の間）に残った大きな傷あとに悩んで来院した女性。手術後の写真ではかなり目立たなくなっているのがわかる形成外科医の村松英之さん（50）のクリニックには、美容整形の術後の傷あと相談をする患者が増え続けている。2年前に「美容術後後遺症外来」を設けてから、特に目立つのがホクロ除去手術と鼻周りの手術のトラブルだ