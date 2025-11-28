トライフープ岡山 岡山市は12月7日、シゲトーアリーナ岡山で行われるB３・トライフープ岡山のホームゲームに合せて、「岡山市民デー」を開催します。 トライフープ岡山を身近に感じてもらい、岡山に愛着を持ってもらおうとチームと協力して行うものです。 当日、選手全員のサイン入りユニホームや岡山市特産のフルーツが当たる大抽選会が行われます。