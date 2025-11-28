メ～テレ（名古屋テレビ） 山間地域での「買い物」の救世主となるのでしょうか。愛知県新城市で、物流拠点から自宅までの配送「ラストワンマイル」にドローンを活用する取り組みが始まっています。 「もう作手にはここ(スーパー)とコンビニしかない。個人の店はほとんど閉めている」（70代） 「年になると返納を考えるからね、自分で運転できなくなったら困るものね」（70代） 新城市作手地区で