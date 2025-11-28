吉沢亮さんが主演を務め、横浜流星さんが共演する映画『国宝』が、2025年11月24日までの公開172日間で、観客動員数1231万人、興行収入173.7億円を突破した。『踊る大捜査線 THE MOVIE 2 レインボーブリッジを封鎖せよ!』(2003年公開、173.5億円)を超え、邦画実写歴代1位という歴史的快挙を達成。22年間破られることのなかった記録をついに塗り替え、日本映画史に新たな金字塔を打ち立てた。【写真ギャラリー】『国宝』撮影現場の貴