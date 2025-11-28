岡山市／大森雅夫 市長と新アリーナのイメージ 11月定例岡山市議会が28日、開会しました。岡山市は、補正予算案に計画中の新アリーナの関連費用を盛り込み、議会に事業化の承認を求めています。 11月定例岡山市議会には総額約11億6000万円の一般会計補正予算案など合わせて55議案が提案されました。 補正予算案には、岡山市が整備を計画している新アリーナの予定地の測量や周辺道路の改修の