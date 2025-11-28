賃貸物件を借りる時、「賃貸保証人が必要です」と言われる。そして保証人になれるのは、以下の条件を満たしている人になる。「2親等以内の親族」「安定した収入がある職業に就いている」「高齢でない」「電話やメールで連絡が取れる」「日本国内に住んでいる」「連帯保証人になることを承諾している」2親等以内というのは親きょうだい。条件をクリアするのはなかなかハードルが高い。他の条件をクリアしても、最後の「連帯保証人に