JR西日本岡山支社／林秀樹 支社長 JR西日本岡山支社は28日、大阪・関西万博と合わせて岡山を訪れた人が少なくとも4万人いたという調査結果を明らかにしました。 JR西日本が携帯電話などの位置情報サービスを使って調査し、分かったものです。 （JR西日本岡山支社／林秀樹 支社長）「大阪・関西万博の開催中はもちろんですが、閉幕後も岡山エリアでは瀬戸内国際芸術祭の秋会期が開催されていたこともあり、多くの