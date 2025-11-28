〈《社労士のやりがい》とは？「クライアントにご満足いただく」という模範解答の先にある“思い”〉から続く12月といえば「年末調整」のシーズン。会社の経理や総務の人にとっては猫の手も借りたくなるほど忙しい時期だ。とりわけ2025年度は、いわゆる「年収の壁」引き上げによる税制改正の影響で多くの従業員に減税効果が及ぶ反面、年末調整が複雑な内容になっている。【マンガ】「ひよっこ社労士のヒナコ」第1話 前編を読む