２７日、洪水に見舞われたタイ南部ソンクラー県のハートヤイ。（ドローンから、ハートヤイ＝新華社配信）【新華社ハートヤイ11月28日】タイ首相府の報道官は27日、連日の洪水により同国南部ソンクラー県で55人が死亡したと発表した。２７日、タイ南部ソンクラー県のハートヤイで、浸水した道路を歩く人々。（ハートヤイ＝新華社配信）２７日、タイ南部ソンクラー県のハートヤイで、浸水した道路に座る子ども。（ハートヤイ＝新華