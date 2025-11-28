ロッテの契約更改交渉が28日、ZOZOマリンスタジアムで行われ、中森俊介投手（23）は1000万円増の年俸2600万円でサインした（金額は推定）。プロ5年目の今季は25試合に登板して2勝2敗5セーブ10ホールド。勝ちパターンの一角として頭角を現すも7月に腰痛で離脱した。ただ、腰痛はすでに完治し、トレーニングを再開している。右腕は来季に向け「先発だったらローテで回れるようにしたいし、中継ぎだったらタイトルを取りたい」と