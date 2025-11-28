航空自衛隊浜松基地に所属する34歳の男性自衛官が覚せい剤を使用したとして懲戒免職の処分を受けました。28日付で懲戒免職の処分を受けたのは、航空自衛隊浜松基地の中部航空音楽隊に所属する34歳の男性自衛官です。浜松基地によりますと、男性自衛官は、9月に浜松市内にある下宿先で覚せい剤を使用したということです。基地内で行われた抜き打ちの検査で薬物を使用した疑いが浮上し、男性自衛官は、その後、警察に逮捕されていま