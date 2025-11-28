佐賀県吉野ケ里町の財政協働課長だった男性＝当時（58）＝が昨年死亡したのは、伊東健吾町長のパワハラ発言が原因の自殺だとして、遺族は28日、公務災害認定を請求する書類を再び提出した。男性は生前に請求書を出したが、結果が出ていなかった。町の第三者委員会は、町長の発言はパワハラに当たると認めた一方、死亡との因果関係は評価していなかった。今後、地方公務員災害補償基金の佐賀県支部が経緯を調べ、認定の可否を決