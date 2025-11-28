28日正午ごろ、東京都練馬区豊玉上1丁目の私立武蔵高校中学校で、中学1年の男子生徒が別の男子生徒の首をカッターナイフで切り付けた。捜査関係者によると、切られた生徒は軽傷とみられ、命に別条はない。警視庁は、2人の間にトラブルがあったとみて詳しい状況を調べている。同校は、都内有数の進学校として知られる。