『スーパーマリオ』を題材にした「一番くじ スーパーマリオ いつも一緒マリオ＆フレンズ」が、11月28日（金）から、全国の「セブンイレブン」や「イトーヨーカドー」、「Nintendo TOKYO」などで順次発売される。【写真】ちょこんと座ったキノピオがかわいい！ティッシュケースなど景品一覧■ラストワン賞はヨッシーのぬいぐるみ今回発売される「一番くじ スーパーマリオ いつも一緒マリオ＆フレンズ」は、『スーパーマリオ』