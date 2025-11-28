ソフトバンクは28日、藤本博史球団統括本部付特別アドバイザーの退団を発表した。藤本氏は南海、ダイエー（ともに現ソフトバンク）、オリックスでプレーし、1998年に現役を引退。解説者や居酒屋経営などを経て、2011年に２軍打撃コーチとしてソフトバンクに復帰した。1軍打撃コーチ、3軍監督、2軍監督を歴任し、22年に1軍監督就任。同年は2位、23年は3位に終わり、その後、球団統括本部付特別アドバイザーに就任していた。