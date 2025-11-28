恋人・良太が出ていってしまい傷心の理乃は、広尾と一夜を共にする。広尾の優しさに心が動く理乃だが…。【投資編1話を読む】「団地って冬めっちゃ寒いんだよ…」手取り20万円のマジメ派遣社員（29）がイケメン彼氏と描く“身の丈の人生”文春オンラインがお届けするビターな現代寓話、毎月第四金曜日更新予定です。本当に大切なものを失ってしまった理乃は…。次回は12月26日（金）更新です。★最新3巻が発売中！★