ソフトバンクの伊藤優輔投手（28）が28日、みずほペイペイドームで契約交渉し、80万円増の年俸900万円でサインした。（金額は推定）伊藤は昨オフに国内フリーエージェント（FA）権を行使して巨人に移籍した甲斐拓也捕手の人的補償としてソフトバンクに移籍。移籍1年目の今季は救援として5試合に登板し、いずれも無失点だった。伊藤は「登板数は少なかったけど、1軍で投げた試合は自分の中で納得するピッチングができた」とうな