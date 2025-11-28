日米6球団で通算404本塁打の中村紀洋氏（52）が、中日時代の同僚・荒木雅博氏（48）とYouTube「ピカイチ名古屋チャンネル」に出演。現役時代の“金髪スタイル”に秘めた思いを明かした。中村氏の現役時は金髪のイメージが強いが、2000年と2004年しか染めていないと振り返った。「オリンピックです。シドニーとアテネ。金（メダル）獲るために金髪にした」と明かした。当時はヤンチャなイメージと重なり、威圧的な雰囲気を