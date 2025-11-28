第2日、通算14アンダーで首位の鈴木晃祐＝Kochi黒潮CCカシオ・ワールドオープン第2日（28日・高知県Kochi黒潮CC＝7375ヤード、パー72）ツアー未勝利の鈴木晃祐が1イーグル、6バーディー、1ボギーの65で回り、通算14アンダーの130で首位に浮上した。2打差の2位に砂川公佑、さらに1打差の3位に大岩龍一がつけた。優勝で初の賞金王に決まる金子駆大は69で回り、通算9アンダーで4位。賞金ランキング3位の蝉川泰果は6アンダーで17位