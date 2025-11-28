濁流にのみ込まれた街。住民が見つめる先には、押し流された車が折り重なるようにして止まっていました。この映像が撮影されたのは、豪雨による大規模な洪水と土砂崩れに見舞われたインドネシア。また、土砂崩れの瞬間をカメラが捉えていました。激しい音を立てながら目の前に迫りくる土砂は、木々や家屋をなぎ倒しながら一瞬にして街をのみ込みました。濁流にのみ込まれた街に住む女性は、「最悪です。人生でこんな光景は見たこと