日本共産党の山添拓政調会長は２８日、国会内で会見。衆院会派「改革の会」衆院議員３人が自民党会派入りすることが正式に決まったことに言及した。同会・斉木武志衆院議員、守島正衆院議員、阿部弘樹衆院議員の３人は９月に日本維新の会に離党届を提出。その後、維新から除名処分となっていた。３人はこの日、国会内で自民党の鈴木俊一幹事長と面会し、自民党会派入りすることを伝えたという。「この動き自体はもともと維新