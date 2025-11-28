北海道の鈴木知事は28日の道議会で北海道電力・泊原発3号機の再稼働の容認を表明しました。道議会は28日午後1時から一般質問が始まり、最大会派の「自民党・道民会議」の滝口直人氏が鈴木知事に再稼働に関する質問をしました。鈴木知事は「原発活用は当面取り得る現実的な選択と考えている」と述べ、電力の安定供給など再稼働が経済成長につながることなどを理由に、容認に前向きな考えを表明しました。現在停止中の泊原発3号機は