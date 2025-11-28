巨人の球団納会ゴルフが２８日、神奈川・大磯町のレイクウッドゴルフクラブで行われた。阿部監督が「これ、見てよ」と報道陣に披露したのはソナテック製の「アイアンドライバー」。アイアン感覚で振り抜くことができる新発想のドライバーで、操作性が高く、曲がりにくいとされる秘密兵器だ。晴天の中でリチャード、大田泰示２軍打撃コーチ、真田スコアラーと同組でラウンドし、スコア８０台で回った。リチャードの３００ヤ