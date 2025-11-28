日本ハムの斎藤友貴哉投手が２８日、エスコン内で契約を更改。３０００万円増の５５００万円（金額は推定）でサインした。今季は４７試合に登板し、１勝２敗３セーブ、１４ホールド、防御率１・３５。最終盤からポストシーズンは抑えを務めるなど、首脳陣の信頼もつかんだ。１月に３１歳になる右腕は「まだまだこんなもんじゃないです、と。自分自身で伸びしろを感じているので、これから見ていてくださいということで話をし