来季の続投が決まった横浜Ｍの大島監督＝９日、サンガＳＪ１横浜Ｍは２８日、今季途中に就任した大島秀夫監督（４５）が来季も引き続き指揮を執ると発表した。クラブを通じ、大島監督は「今年の苦しい状況をともに戦い抜いた一体感を決して忘れず、アグレッシブにゴールを目指し、攻守において選手が躍動する。ファン、サポーターに感動を届けられるサッカーで、強い横浜Ｆ・マリノスを取り戻す」などとコメントした。クラブＯ