兵庫県の告発文書問題を追及していた竹内英明・元兵庫県議（2025年1月死亡）に関する虚偽発言をしたとして逮捕された政治団体「NHKから国民を守る党」党首・立花孝志容疑者（58）について、神戸地検は11月28日、名誉毀損罪で起訴した。立花孝志被告名誉毀損事件をめぐり、検察が正式起訴（公判請求）するのは異例。立花被告は11月9日、竹内元県議に関する名誉毀損発言を“生前”と“死後”に行った容疑で兵庫県警に逮捕された