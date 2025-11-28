朱鳥の治療は続いているが、回復の兆しが見えるどころか、日に日に食べられる欲望が増していくのを感じている慎輔。危機感を覚える彼をよそに、朱鳥は慎輔のアパートに行きたいと言いだし……。【続きを読む】「胎児の黒焼を粉末に」「人間の肉体は薬になる」女性経験ゼロのアラフォー男が、女子大生のために見つけたタブーすぎる民間療法”〈「胎児の黒焼を粉末に」「人間の肉体は薬になる」女性経験ゼロのアラフォー男が、女子