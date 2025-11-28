常に新たな魅力で注目を集める24人組ガールズグループtripleSが、6人編成の4つのユニットが連動する野心的プロジェクト「msnz（エムエスエヌゼット）」の成果物として、EP『msnz 』を11月24日にリリースした。【画像】各ユニットの写真ファン投票で編成が決まる革新的なシステムと、多様なコンセプトを同時に展開する”無限の可能性"を体現した今作について、SeoYeon、YooYeon、Kotone、SoHyunの4人がメールインタビューで語った。