「日光東照宮特別祈祷プラン」って？界 鬼怒川外観鬼怒川温泉は、江戸時代に日光詣をする僧侶や大名のみが入浴を許された由緒ある温泉地で、参拝前に入浴することが禊（みそぎ）の一つだったのだそう。「界 鬼怒川」では、この歴史的背景と、世界遺産であり関東屈指のパワースポットとして知られる日光東照宮に着目し、温泉旅館ならではの滞在で参拝をサポートする宿泊プランを期間限定で販売しています（予約受付はすでに開始）