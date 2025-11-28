双葉社は12月23日、『野原ひろし 昼メシの流儀 公式ファンブック』(2,200円)を発売する。『野原ひろし 昼メシの流儀 公式ファンブック』(2,200円)野原ひろし 昼メシの流儀は、『クレヨンしんちゃん』のスピンオフ作品で「とーちゃん」野原ひろしが主人公。2015年に連載がスタートし、現在コミックスは14巻まで発売されている。今年10月3日にアニメの放送がスタートするとSNSを中心に話題となり、オンエア時にはXで「野原ひろし」「