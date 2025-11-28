日清食品は11月24日、「日清ゲーミングカレーメシ エナジージンジャーキーマカレー」(希望小売価格348円/税別)を全国で発売した。「日清ゲーミングカレーメシ エナジージンジャーキーマカレー」(希望小売価格348円/税別)○ゲーム特化型のカレーメシが復活「日清カレーメシ」シリーズは、カップにお湯を注ぎ、5分たったら"グルグル"とかき混ぜるだけで、濃厚な味わいのドロッとしたカレーが楽しめる商品。汁がないためゲームの合間