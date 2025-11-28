「アイドルの私が、恋をするのは罪ですかーー？」【つづきを読む】恋愛＝アイドル人生の終わり？彼氏の誕生日祝いに撮影した1枚の写真が拡散。そして、すべてが崩れ始めた《マンガ『恋愛裁判』第1話》2026年1月23日（金）に映画化公開される『恋愛裁判』。実際の裁判から生まれた問題作を、俊英・平塚まるがコミカライズ！＜このお話は1話前半です。後編はこちらから＞〈恋愛＝アイドル人生の終わり？彼氏の誕生日祝