安曇野市の太田寛市長が突然亡くなり、死因は「急性心臓死」だったことが分かりました。太田市長は今年10月の市長選で再選を果たしたばかりで、前日の２７日も通常通り公務を行っていました。安曇野市 太田寛市長「これからの４年間はこれまでの成果を礎として、このまちを次のステージへと押し上げていきたいと考えている。」きのう２７日に開会した安曇野市議会の定例会。太田市長は、いつもと変わらない様子だったといい