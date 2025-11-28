島根県子ども・子育て支援課が運営する公式Instagram「こちら島根県庁全力公務員」(＠kokoka.shimane)。公務員になるべくして生まれてきたという、島根県庁の公務員「民男」さんが中心になって、島根での結婚や子育てに関する情報を発信しているのですが、島根を愛し、島根県民のために全力で働いているのは彼だけではありません。ほかにも、個性豊かなメンバーが揃っているのだとか。どんな職員が働いているのか、ダイジェストで