西武は28日、DeNAから海外フリーエージェント（FA）権を行使した桑原将志外野手（32）と入団合意したことを正式発表した。広池浩司球団本部長は「特に打撃や走塁といった攻撃面で優れた数値を残しており、チームに大きく貢献してくれる選手だと考えています。さらに、勝利への執念を常に前面に押し出してプレーする姿勢も魅力のひとつです。その存在が、チーム内に良い刺激をもたらし、競争意識を一段と高めてくれると思ってい