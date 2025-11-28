THE RAMPAGEが、ニューシングル「BREAK IT DOWN」を2026年1月21日にリリースすることが解禁となった。「BREAK IT DOWN」は、現在5ヶ月連続でプロレスの試合が決まっているTHE RAMPAGEパフォーマーの武知海青がプロレスラーとして新たな挑戦に臨む、その入場曲として制作した楽曲。サムライの誇りと魂を背負った、闘うすべての者たちに贈るバトル・アンセムとなっている。映像付き商品には「BREAK IT DOWN」のMVとMVメイキングに加