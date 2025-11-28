通貨オプションボラティリティードル円１週間８％付近に落ち着く USD/JPYEUR/USDEUR/JPYGBP/USD 1WK8.064.956.855.78 1MO9.085.467.426.09 3MO9.405.777.896.48 6MO9.566.038.286.87 9MO9.606.228.497.12 1YR9.646.398.637.30 GBP/JPYAUD/USDUSD/CHF 1WK7.387.016.23 1MO8.097.646.51 3MO8.568.33