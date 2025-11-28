モデルの西山茉希（40）が28日、自身のインスタグラムを更新した。西山は「しまパトときどきデカリボン」とつづり、ファッションセンターしまむらの店舗を“パトロール”し、お得な商品や掘り出し物を見つける活動、通称「しまパト」を報告。大きなリボンのヘアアクセサリーでポニーテールにした髪型を披露。ハッシュタグで「#しまむら#数百円の戦利品」とした。この投稿にファンからは「茉希ちゃんが付けるとしまむらに