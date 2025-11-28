厚生労働省は２８日、全国約３０００か所の定点医療機関から１７〜２３日の１週間に報告されたインフルエンザの感染者数が、１医療機関あたり５１・１２人だったと発表した。前週（３７・７３人）の１・３５倍で、現在の集計方法となった１９９９年以降、最多の６４・３９人を記録した昨年末の水準に迫る勢いだ。都道府県別では、宮城の８９・４２人が最も多く、福島８６・７１人、岩手８３・４３人と続いた。東日本を中心に、