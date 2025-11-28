雇ったアルバイトの勤務実績を水増しして不正に得た金を、雇用契約を結んでいない別の人に賃金として渡していたとして、県立大学の准教授が減給の懲戒処分を受けました。大学の調べに対し、「契約を失念していた」などと説明しているということです。28日付で減給・平均賃金の半日分の懲戒処分を受けたのは、県立大学生物資源科学部の准教授です。県立大学によりますと准教授は昨年度、大学と雇用契約を結んでいない人を研究補助な