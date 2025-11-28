「ステラおばさんのクッキー」を展開するアントステラは12月1日〜2026年2月28日まで、冬期限定クッキー「厚焼きチョコがけクッキー」(100g 680円)2種を全国の直営店、加盟店68店舗の量り売りクッキーコーナー(岡山イオン店、千葉シーワン除く)で発売する。○今年はライスパフを加えリニューアル「厚焼きチョコがけクッキー」(100g 680円)同商品は、厚焼きにしたクッキーにチョコをコーティングしたずっしり満足感のある冬期限定の