ヴァンフォーレ甲府は28日、MF柏好文(38)が今季限りで現役を引退すると発表した。柏は韮崎高、国士舘大を経て2006年に甲府に入団。14年にサンフレッチェ広島に移籍し、今季より12年ぶりに甲府に復帰していた。しかし今年1月に「Vogt-小柳-原田病」と診断されたことを公表。病と闘った今季は、J2で1試合の出場にとどまった。これまでJ1通算350試合(32得点)、J2通算58試合(5得点)を記録している。クラブを通じて以下のよう