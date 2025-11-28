サムスン電子ジャパンは、いつでもどこでも手軽に大画面を楽しめるタブレット「Samsung Galaxy Tab A11+ (Wi-Fiモデル)」を2025年11月28日より販売します。 また、5Gモデル「Samsung Galaxy Tab A11+ 5G」は、11月28日より予約受付を開始し、12月12日よりIIJmioサプライサービスなどで販売します。 記事のポイント Wi-Fiモデルで4万円を切るお手ごろな価格ながら、前モデルよりもスペックアップしており快適に使用で