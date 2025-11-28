第45回（30日／GI、東京芝2400m）には、凱旋門賞からの巻き返しを図るクロワデュノール、天皇賞・秋を制したマスカレードボール、GIタイトル3つ目を狙うダノンデサイルなどが出走予定。本記事では、出走各馬の追い切りを診断し、高評価の有力馬や穴馬をピックアップ。ここでは「タスティエーラ」を取り上げる。 ■タスティエーラ GIを2勝しているように、確かな実力を備えていることは間違いない