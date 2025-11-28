アニメ映画『新劇場版 銀魂 ‐吉原大炎上‐』より、アフレコを終えた万事屋の3人を演じる杉田智和（坂田銀時役）、阪口大助（志村新八役）、釘宮理恵（神楽役）のコメントに加え、万事屋の活躍を捉えた最新場面写真が解禁された。【写真】『新劇場版 銀魂 -吉原大炎上-』場面カット本作は、大人気漫画『銀魂』の最も熱い珠玉の名エピソード「吉原炎上篇」を完全新作アニメとして映画化。圧巻のアクションと熱いドラマを、新エ