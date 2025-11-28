2026年発売予定のハイスピード推理アクション『スーパーダンガンロンパ２×２』（Nintendo Switch 2／Nintendo Switch／PS5／Xbox Series X|S／PC（Steam））について、シリーズ第2作『スーパーダンガンロンパ２ さよなら絶望学園』で登場した重要キャラクター「モノミ」の声優を発表した。【動画】声優が新しくなった「モノミ」のあいさつ動画『スーパーダンガンロンパ２ さよなら絶望学園』で「モノミ」を演じた貴家堂子さん