北香那、天野はなが共演する2026年1月5日スタートの夜ドラ『替え玉ブラヴォー！』（NHK総合／毎週月〜木曜22時45分）より、駒木根葵汰、キンタロー。ら追加キャストが発表された。また、音楽を近谷直之が担当することも明らかになった。【写真】佳里奈（北香那）の彼氏を演じる駒木根葵汰本作は、演劇ユニット「艶∞ポリス」の岸本鮎佳が、「友情」をテーマに描くちょっとブラックな大人のためのコメディー。広告代理店で働