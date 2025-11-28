吉田鋼太郎が主演、石原さとみ、藤原竜也らが共演する彩の国シェイクスピア・シリーズ 2nd Vol.3『リア王』が、彩の国さいたま芸術劇場 大ホールにて2026年5月より上演。その後、宮城、愛知、大阪、福岡、岡山でも上演される。併せて、全キャストが発表され、コメントが到着した。【写真】タイトルロールに吉田鋼太郎『リア王』相関図2024年5月に吉田鋼太郎が新たに立ち上げた「彩の国シェイクスピア・シリーズ 2nd」。その